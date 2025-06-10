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В Черниговской области несовершеннолетний исчез. Его ищут спасатели с водолазами

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В селе Довгаловка Прилукского района пропал 14-летний парень. Известно, что он пошел к пруду, но не вернулся. Спасатели ищут его с техникой, лодкой и водолазами.

"Обращаемся к родителям: не оставляйте детей без присмотра, особенно у воды. Небрежность - это риск для жизни", - призывают в ГСЧС.

Напомним, ранее в Винницкой области утонул человек. Это произошло на базе отдыха, когда молодая компания каталась на катамаране. Один из ребят упал в воду, когда катамаран перевернулся. Спасатели искали его тело несколько часов. Тело погибшего передали правоохранителям.