В Запорожье мужчина облил соседа бензином и поджег

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Инцидент произошел ночью 24 мая в Днепровском районе Запорожья. Злоумышленник был задержан. Потерпевший выжил, но получил серьезные ожоги

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.

Оказалось, что между 34-летним мужчиной и его 25-летним соседом, пострадавшим, возник конфликт. Злоумышленник заранее подготовил легковоспламеняющееся вещество, облил им оппонента и поджег. Пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу.

Полицейские задержали и поместили под стражу фигуранта. Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Киеве женщина из-за пьяной ссоры убила знакомую. Она подожгла киоск и скрылась, потерпевшая погибла в пожаре.