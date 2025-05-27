В Запорожье мужчина облил соседа бензином и поджег
Инцидент произошел ночью 24 мая в Днепровском районе Запорожья. Злоумышленник был задержан. Потерпевший выжил, но получил серьезные ожоги
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.
Оказалось, что между 34-летним мужчиной и его 25-летним соседом, пострадавшим, возник конфликт. Злоумышленник заранее подготовил легковоспламеняющееся вещество, облил им оппонента и поджег. Пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу.
Полицейские задержали и поместили под стражу фигуранта. Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Киеве женщина из-за пьяной ссоры убила знакомую. Она подожгла киоск и скрылась, потерпевшая погибла в пожаре.
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