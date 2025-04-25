На Волыни несовершеннолетние повредили часовню возле кладбища
В селе Беличи Литовежской общины Волынской области несовершеннолетние совершили акт вандализма — повредили часовню у кладбища
О событии местным СМИ рассказал депутат Литовежского общества Андрей Мощинский, передает RegioNews.
По его словам, инцидент произошел за несколько дней перед Пасхой. Злоумышленники побили окна часовни стеклянными вазами из могил и частями траурной плитки.
Как отметил офицер Литовежского общества Юрий Выгнанчук, данные действия совершили несовершеннолетние.
На их родителей работниками ювенальной полиции будет составлен протокол по ч. 3 ст.184 КУоАП (Невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей), который впоследствии рассмотрит суд.
Напомним, в селе Николаевка Днепровского района женщина намеренно уничтожала надгробные плиты и кресты на местном кладбище. Она повредила 32 надгробия и 14 крестов.