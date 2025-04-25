На Волыни несовершеннолетние повредили часовню возле кладбища

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О событии местным СМИ рассказал депутат Литовежского общества Андрей Мощинский, передает RegioNews.

По его словам, инцидент произошел за несколько дней перед Пасхой. Злоумышленники побили окна часовни стеклянными вазами из могил и частями траурной плитки.

Как отметил офицер Литовежского общества Юрий Выгнанчук, данные действия совершили несовершеннолетние.

На их родителей работниками ювенальной полиции будет составлен протокол по ч. 3 ст.184 КУоАП (Невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей), который впоследствии рассмотрит суд.

Напомним, в селе Николаевка Днепровского района женщина намеренно уничтожала надгробные плиты и кресты на местном кладбище. Она повредила 32 надгробия и 14 крестов.