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09 мая 2025, 23:15

На Прикарпатье водитель сбил 9-летнего мальчика

09 мая 2025, 23:15
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Фото: Нацполиция
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В Прикарпатье в результате ДТП госпитализировали ребенка. Мальчика сбило авто, когда он перебегал дорогу

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 9 мая в Ивано-Франковске на улице Игната Хоткевича. 54-летний житель Киева, который был за рулем Toyota LAND CRUISER, совершил наезд на мальчика. 9-летний ребенок перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как показала проверка, водитель был трезв. В результате ДТП 9-летнего мальчика госпитализировали в областную детскую больницу. Правоохранители призвали водителей соблюдать осторожность, если поблизости есть дети.

"Родители расскажите детям как правильно и в каких местах необходимо переходить дорогу, а также напомните о последствиях, к которым может привести пренебрежение безопасностью на дороге", - добавили полицейские.

Напомним, ранее во Львовской области водитель-иностранец не справился с управлением, и его авто съехало в кювет и перевернулось. В результате ДТП пострадали его пассажирки — иностранки 39 и 40 лет.

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