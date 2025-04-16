На Ровенщине женщина и ребенок отравились угарным газом: их госпитализировали

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В городе Сарны в Ровенской области женщина и ребенок отравились угарным газом

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 15 апреля. Так, с диагнозом "отравление угарным газом" в Сарненскую центральную районную больницу госпитализировали женщину и ребенка 1982 и 2010 годов рождения.

Предварительная причина отравления – неисправность газового котла.

В ГСЧС в очередной раз подчеркивают, что угарный газ не имеет ни запаха, ни вкуса, что делает его особенно коварным. Выявить его без специального прибора практически невозможно.

Напомним, на днях в Черкасской области угарным газом отравилась семья с двумя детьми.

Ранее на Буковине четверо человек отравилась угарным газом в своем доме.