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28 апреля 2025, 14:24

Трагедия на дороге: на Черкащине водитель наехал на 81-летнего пешехода

28 апреля 2025, 14:24
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фото: Национальная полиция
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В Умани в ДТП погиб пешеход, полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

ДТП произошло утром в воскресенье, 27 апреля, в селе Лемищиха Уманского района.

58-летний водитель автомобиля "Ваз-2105" совершил наезд на 81-летнего пешехода, который шел по обочине с велосипедом. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются все происшествия аварии.

Напомним, во Львовской области в результате ДТП погиб 12-летний мотоциклист.

Ранее на Волыни авто сбило пенсионера на велосипеде, мужчина скончался в больнице.

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