В Черкасской области мужчина угрожал полицейским гранатой
В Черкасской области полицейские задержали злоумышленника, который угрожал взорвать гранату
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Событие произошло 8 апреля в Черкасском районе.
Патрульные остановили водителя автомобиля Mazda из-за нарушения ПДД. Во время общения с водителем из авто вышел пассажир, он высказывал угрозы, достал из кармана гранату и выдернул кольцо. Полицейские стали вести с ним переговоры.
Также на место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, спецназовцы КОРД и взрывотехники областной полиции.
В дальнейшем мужчина с гранатой стал убегать в сторону железнодорожной станции. Его задержали.
У злоумышленника изъяли гранату Ф-1 со страстью и предположительно наркотики.
Установлено, что 60-летний правонарушитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Ему сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, на прошлой неделе на рынке в Киеве взорвалась граната. Погибли двое мужчин.