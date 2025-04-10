На Черкащині чоловік погрожував поліцейським гранатою
На Черкащині поліцейські затримали зловмисника, який погрожував підірвати гранату
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що подія сталася 8 квітня у Черкаському районі.
Патрульні зупинили водія автомобіля Mazda через порушення ПДР. Під час спілкування з керманичем з авто вийшов пасажир, який зухвало поводився, висловлював погрози, дістав з кишені гранату й висмикнув кільце. Поліцейські почали вести з ним перемовини.
Також на місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, спецпризначенці КОРД та вибухотехніки обласної поліції.
Надалі чоловік із гранатою почав тікати в бік залізничної станції. Його затримали.
У зловмисника вилучили гранату Ф-1 із запалом та ймовірно наркотики.
Встановлено, що 60-річний правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадамо, минулого тижня на ринку в Києві вибухнула граната. Загинули двоє чоловіків.