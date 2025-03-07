Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили аферистов, которые выманили у украинцев более 2 миллионов гривен. Они звонили по телефону людям и представлялись работниками известных мобильных операторов. Далее они аферисты предлагали людям "защитить номер от мошенников". Для этого нужно было перевыпустить виртуальную карту, передать злоумышленникам пароль от мобильного оператора.

Когда люди это делали, злоумышленники использовали виртуальные номера граждан для входа в их онлайн-банкинг и воровали деньги. Известно, что было по меньшей мере 20 пострадавших, у которых украли более 2 миллионов гривен.

"Полицейские провели по месту жительства и работы фигурантов санкционированные обыски и задержали их в процессуальном порядке. Подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили "колл-центр", обманывавший жителей Латвии. Аферисты предлагали иностранцам вкладываться в криптовалюту. Однако вместо обещанной прибыли - клиенты получали обман, потому что аферисты воровали их деньги. В общей сложности злоумышленники выманили более 11 миллионов гривен.