В Харькове накрыли подпольный покер-клуб

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Три дельца оборудовали арендованные нежилые помещения под нелегальное казино. Без специальных разрешительных документов фигуранты систематически проводили кэш-игры в покер. К участию допускались только проверенные клиенты.

Правоохранители провели 11 обысков. Обнаружили и изъяли игральные карты, фишки для ставок, игральные столы, компьютерную технику и более 121 тыс. гривен.

На изъятое имущество наложили арест. Назначены судебные компьютерно-технические экспертизы.

Трем фигурантам объявили подозрение. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что за год в Украине заблокировано более 100 нелегальных онлайн-казино.