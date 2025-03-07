В Тернопольской области будут судить 21-летнего парня за наркоторговлю и распространение нацистской символики

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Во время обыска по месту жительства фигуранта стражи порядка обнаружили закладки с психотропным веществом, вещи с нацистской символикой и холодное оружие. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что житель региона занимался сбытом запрещенных веществ из-за объявления в одном из телеграмм-каналов.

По месту жительства мужчины правоохранители провели обыск и изъяли 45 фасованных полиэтиленовых пакетов и банка с кристаллическим веществом, похожим на психотропное средство Альфа-PVP общим весом почти 600 граммов. Также у него обнаружили вещи с изображением нацистской символики: статуэтки, картины, часы, флаги, военную форму. Кроме этого, среди изъятого – кастеты и ножи.

Правоохранители задержали фигуранта в соответствии со ст. 208 УПК. Следователи полиции объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение символики национал-социалистического (нацистского) режимов) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области задержан мужчина, который за $16 000 обещал клиенту помочь избежать мобилизации.