16:15  07 марта
В Киеве заметили голого мужчину, разгуливавшего по городу с пистолетом
15:35  07 марта
В Украине некоторым мужчинам разрешат выезжать за границу
06:33  07 марта
Жители Харьковщины обнаружили во дворе российскую авиабомбу
UA | RU
UA | RU
07 марта 2025, 18:16

В Тернопольской области будут судить 21-летнего парня за наркоторговлю и распространение нацистской символики

07 марта 2025, 18:16
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во время обыска по месту жительства фигуранта стражи порядка обнаружили закладки с психотропным веществом, вещи с нацистской символикой и холодное оружие. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что житель региона занимался сбытом запрещенных веществ из-за объявления в одном из телеграмм-каналов.

По месту жительства мужчины правоохранители провели обыск и изъяли 45 фасованных полиэтиленовых пакетов и банка с кристаллическим веществом, похожим на психотропное средство Альфа-PVP общим весом почти 600 граммов. Также у него обнаружили вещи с изображением нацистской символики: статуэтки, картины, часы, флаги, военную форму. Кроме этого, среди изъятого – кастеты и ножи.

Правоохранители задержали фигуранта в соответствии со ст. 208 УПК. Следователи полиции объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение символики национал-социалистического (нацистского) режимов) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области задержан мужчина, который за $16 000 обещал клиенту помочь избежать мобилизации.

полиция наркотики оружие задержание Тернопольская область
В Тернопольской области вражеские ракеты попали в промышленный объект: возможные ограничения с подачей газа
07 марта 2025, 07:21
Заместитель председателя Тернопольской ОВА получил 8 лет тюрьмы за взяточничество
06 марта 2025, 15:29
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Исследование показало, как война повлияла на количество заключенных браков в Украине
07 марта 2025, 18:29
Повышение зарплаты за английский: кто сможет получить надбавку
07 марта 2025, 18:09
В Украине будет действовать Единый центр идентификации тел погибших: в МВД рассказали подробности
07 марта 2025, 17:44
Россияне продолжают штурмовать позиции украинских защитников: где сейчас сложнее всего
07 марта 2025, 17:43
В Ровенской области судили водителя, который насмерть сбил человека
07 марта 2025, 17:32
На Волыни из-за сжигания сухой травы мужчина получил ожоги
07 марта 2025, 17:17
Украинские пограничники уничтожили опорные пункты россиян в Харьковской области
07 марта 2025, 16:59
В Украине задержали 8 поджигателей, завербованных РФ
07 марта 2025, 16:55
Пока не будет прекращения огня: президент США Трамп неожиданно начал давить на РФ – что он планирует
07 марта 2025, 16:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »