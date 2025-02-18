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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пострадали две девочки 10 и 11 лет. Происшествие случилось на днях дома у одной из девочек. Когда дети отдыхали в комнате, вошел мужчина, который был гостем матери. Он стал прикасаться к телу обеих девочек.

Испугавшись, дети сбежали из квартиры и рассказали о происшествии родителям другой девочки, которые и обратились в полицию.

Правоохранители быстро разыскали и задержали 52-летнего фигуранта, который в Мукачево переехал из Днепра.

Задержанному сообщили о подозрении. За совершенное он может провести за решеткой до 8 лет.

Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину, который неоднократно насиловал свою 15-летнюю падчерицу.