В Мукачево задержали 52-летнего за развращение двух маленьких девочек
Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Пострадали две девочки 10 и 11 лет. Происшествие случилось на днях дома у одной из девочек. Когда дети отдыхали в комнате, вошел мужчина, который был гостем матери. Он стал прикасаться к телу обеих девочек.
Испугавшись, дети сбежали из квартиры и рассказали о происшествии родителям другой девочки, которые и обратились в полицию.
Правоохранители быстро разыскали и задержали 52-летнего фигуранта, который в Мукачево переехал из Днепра.
Задержанному сообщили о подозрении. За совершенное он может провести за решеткой до 8 лет.
Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину, который неоднократно насиловал свою 15-летнюю падчерицу.