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07 февраля 2025, 04:50

В Черкасской области незаконно производили горючее, которое продавали на АЗС по всей стране

07 февраля 2025, 04:50
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фото: БЭБ
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Правоохранители пресекли незаконное изготовление бензина и дизеля на территории Черкасской области

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Чиновники двух предприятий в 2022-2024 годах наладили незаконное производство горючего из нефтепродуктов без лицензии. Готовую контрафактную продукцию продавали через сеть автозаправочных станций по всей Украине.

Во время обысков правоохранители изъяли более 580 тонн нефтепродуктов, оборудования для переработки сырья, два наземных резервуара с 40 тоннами горючего, топливно-раздаточную колонку с почти 9 тоннами горючего, полмиллиона гривен наличными и документацию о незаконной деятельности. Также обнаружили 5 мобильных телефонов с переписками о хранении и продаже контрафакта.

Ориентировочная стоимость изъятого – 13,5 млн грн. Образцы горючего направили на экспертизу.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили подпольную табачную фабрику и изъяли около 12 тысяч пачек сигарет.

обыски Черкасская область топливо фальсификат БЭБ
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