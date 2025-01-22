В Черкассах горел яхт-клуб
В среду, 22 января, в Черкассах на территории яхт-клуба возник пожар двухэтажного здания
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели ликвидировали пожар на площади в 50 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.
Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Напомним, 19 января в Ровенской области сгорела старинная деревянная церковь. Огонь уничтожил здание церкви, построенное еще в 1877 году.
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