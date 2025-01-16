В Черкасской области во время пожара погибли два человека

фото: ГУ ГСЧС в Черкасской области

В Золотоношском районе Черкасской области огонь унес жизни мужчин и женщин

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Черкасской области, передает RegioNews .

16 января в селе Савковка Чернобыевской территориальной громады возник пожар в жилом доме. Во время разведки в задымленной комнате спасатели обнаружили 2-х погибших – мужчину 1951 года рождения и женщину 1963 года рождения.

Пожар был ликвидирован спасателями из двух пожарно-спасательных частей района и огнеборцами добровольной пожарной команды села Мельники. Причина пожара устанавливается.

Напомним, на днях во Львовской области во время пожара в частном домепогибла 61-летняя женщина.

Трагическое событие произошло в селе Суховоля, расположенном в Зимноводовской общине примерно в 15 км от Львова. Погибла на пожаре – женщина 1963 года рождения.

Перед этим в городе Ирпень Бучанского района Киевской области в результате пожара погиб мужчина . В ГСЧС сообщили, что загорелся мусор в неэксплуатированном автомобиле на территории заброшенного здания.

А за день до этого в частном секторе Днепра в пожаре погибли три человека .