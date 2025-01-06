В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Трагическое событие произошло сегодня утром, 6 января, в селе Спасское Днепровского района. Во время тушения спасатели обнаружили тело владельца дома

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

По имеющейся информации, на улице Вишневой занялся частный жилой дом. Огонь распространился по площади 100 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали.

"В помещении огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины, 1936 года рождения", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 января в Киеве в многоэтажке загорелась квартира. В результате пожара погибли два человека.