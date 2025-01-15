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15 января 2025, 00:12

В Полтавской области 14-летний мальчик травмировался в результате взрыва

15 января 2025, 00:12
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фото: полиция
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Происшествие случилось днем 13 января в городе Лохвица Полтавской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мальчик в собственном дворе смешал бытовую химическую жидкость с водой, в результате чего она взорвалась у него в руках.

Медики доставили 14-летнего ребенка в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Мальчик получил термические ожоги глаз. К счастью, обошлось без госпитализации.

Причины и обстоятельства происшествия выясняли полицейские.

Напомним, днем 3 января в Запорожье двое детей пострадали от взрыва бутылки с самодельной смесью.

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