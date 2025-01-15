фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мальчик в собственном дворе смешал бытовую химическую жидкость с водой, в результате чего она взорвалась у него в руках.

Медики доставили 14-летнего ребенка в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Мальчик получил термические ожоги глаз. К счастью, обошлось без госпитализации.

Причины и обстоятельства происшествия выясняли полицейские.

Напомним, днем 3 января в Запорожье двое детей пострадали от взрыва бутылки с самодельной смесью.