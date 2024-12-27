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27 декабря 2024, 17:17

В Сумах будут судить правоохранителя, продававшего пароли для пересечения блокпостов

27 декабря 2024, 17:17
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фото: ГБР
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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Сумской области, продававшего жителям пограничную информацию с ограниченным доступом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, в феврале этого года страж порядка предложил помощь жителю приграничья, который планировал поездку в другой регион. Он пообещал за вознаграждение предоставить информацию о размещении подразделений, блокпостов Сил обороны и паролей для их беспрепятственного проезда.

В то же время правоохранитель пригрозил, что в случае отказа лично будет мешать гражданину передвигаться в пограничные. Он успел получить от мужчины 30 тыс. гривен за соответствующую информацию.

Фигуранта разоблачили работники ГБР во взаимодействии с СБУ и внутренней безопасностью Госпогранслужбы.

Напомним, ГБР разоблачило сумского правоохранителя, продававшего данные о блокпостах и паролях жителям приграничья, в июле этого года.

ГБР коррупция Сумская область блокпост
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