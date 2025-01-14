На Черкащині правоохоронець обіцяв закрити справу за 350 тисяч доларів

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Завершено досудове розслідування стосовно правоохоронця з Черкаської області, який зі спільниками видурив 350 тисяч доларів у фігуранта кримінального провадження ДБР за начебто його закриття. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Правоохоронець запропонував "вирішити питання" одному з фігурантів кримінального провадження ДБР. Він обіцяв йому допомогти уникнути відповідальності. За свої "послуги" ділки запросили 350 тисяч доларів.

Насправді правоохоронець та двоє його спільників просто хотіли видурити у потерпілого гроші й не збирались виконувати взяті на себе обіцянки, адже розуміли неможливість впливу на слідчих ДБР та прокурорів, які здійснювали процесуальний нагляд.

На початку 2024 року правоохоронця затримали разом зі спільниками "на гарячому" після отримання 350 тисяч доларів.

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах судитимуть правоохоронця, який продавав паролі для перетину блокпостів.