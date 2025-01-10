В Черкасской области вводят новую систему оповещения о тревоге

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В Черкасской области в рамках пилотного проекта заработает новая система оповещения о тревоге

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

Решение было принято из-за количества и продолжительности воздушных тревог в области, а также для бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций. Предварительно все алгоритмы отработали с профильными службами и военными.

Нововведение будет работать так:

При опасности из-за вражеских БПЛА: дифференциация по районам. То есть сигнал "Воздушная тревога" будет получать определенный район области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности, от работы средств ПВО.

При ракетной опасности: без изменений. То есть во всей области будет одновременно объявляться воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 10 января силы обороны сбили 33 беспилотника, которые российская армия запустила по Украине. Еще 34 дрона – локационно потеряны.