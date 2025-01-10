На Черкащині запроваджують нову систему оповіщення про тривогу

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На Черкащині в рамках пілотного проєкту запрацює нова система оповіщення про тривогу

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

Рішення ухвалили через кількість і тривалість повітряних тривог в області, а також задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій. Попередньо всі алгоритми відпрацювали з профільними службами та військовими.

Нововведення працюватиме так:

У разі небезпеки через ворожі БпЛА: диференціація по районах. Тобто сигнал "Повітряна тривога" отримуватиме певний район області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.

У разі ракетної небезпеки: без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.

Нагадаємо, в ніч на 10 січня сили оборони збили 33 безпілотники, які російська армія запустила по Україні. Ще 34 дрони – локаційно втрачені.