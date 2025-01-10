фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 января силы обороны сбили 33 беспилотника, которые российская армия запустила по Украине

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

С 20:30 четверга 9 января россияне атаковали Украину 72 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерова, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33 дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях.

34 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий), один из них полетел в направлении РФ.

Зафиксировано пять попаданий БПЛА (предприятия и хозяйственные постройки) в прифронтовом районе на севере Черниговщины, ранен человек.

В Киевской области пораженный БПЛА упал на многоэтажку, повреждены здание и 20 автомобилей. По предварительным данным, жертв нет.

Напомним, 9 января, около 16:10 российские военные атаковали беспилотником Николаев. Пострадал 49-летний мужчина.