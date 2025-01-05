За неделю в Харькове родилось более 50 малышей

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За прошедшую неделю в Харькове родилось 54 ребенка. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 26 декабря по 1 января в областном центре Харьковщины появились на свет 54 малыша. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных — 32 мальчика и 22 девочки.

"В общей сложности с начала войны в Харькове появилось на свет 7145 детей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины анонсировал выплату единовременного пособия для прохождения зимнего периода в размере 6500 грн. Эту помощь могут получить семьи переселенцев и малообеспеченные семьи с детьми.