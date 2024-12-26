Мэр Черкасс Бондаренко получил церковный орден
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко получил орден святого Архистратига Михаила I степени
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Награду Анатолию Бондаренко вручил митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн во время рождественской службы в Свято-Михайловском кафедральном гарнизонном соборе.
Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Черкасского городского совета проголосовали за премии и надбавки для мэра Бондаренко. В 2025 году он будет получать заработную плату, которая будет составлять втрое больше его должностного оклада.
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