Мэр Черкасс Бондаренко получил церковный орден

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Награду Анатолию Бондаренко вручил митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн во время рождественской службы в Свято-Михайловском кафедральном гарнизонном соборе.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Черкасского городского совета проголосовали за премии и надбавки для мэра Бондаренко. В 2025 году он будет получать заработную плату, которая будет составлять втрое больше его должностного оклада.

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