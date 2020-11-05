Ляшко: на работе не имеют права требовать отрицательный ПЦР-тест после больничного

Такие требования противоречат законодательству

Такие требования противоречат законодательству

Фото: из открытых источников

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что работодатели не имеют права требовать от своих работников отрицательный ПЦР-тест после больничного.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Regionews.

Большое количество руководителей учреждений почему-то не допускают людей на работу после того, как врач закрыл им больничный. Они требуют отрицательного теста полимеразной цепной реакции. Это противоречит действующему законодательству", - сообщил Ляшко.

Он подчеркнул, что закрытие больничного может происходить из трех причин:

проходит 10 дней от первого дня появления симптомов, при этом три дня симптомы отсутствуют;

проходит 10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, при этом три дня симптомы отсутствуют;

получение отрицательного результата теста ПЦР.

Все эти факторы являются равноценными и семейный врач определяет, как закрыть больничный. При закрытии больничного не должно быть ни одного булинга и мы можем спокойно принимать людей, которые переболели и пускать их до коллектива", - добавил Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету министров усилить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине.