Кандидат в мэры Черкасс Виктор Евпак прекратил переговоры о сотрудничестве со "Слугой народа"

Евпаку не нравится партийная концепция отбора кандидатов в мэры

Евпаку не нравится партийная концепция отбора кандидатов в мэры

Фото: Виктор Евпак Facebook

Один из основных оппонентов действующего мэра Черкасс Анатолия Бондаренко на предстоящих местных выборах отказался от сотрудничества с партией «Слуга народа»

Об этом Виктор Евпак рассказал в видеообращении к черкащанам на своей странице в Facebook.

Никогда не скрывал, что рассматривал среди партнеров и партию "Слуга народа”, как самую рейтинговую на сегодня. Должен констатировать: опыт показал, что подобные переговоры для "Слуги народа” не являются актуальными. В их городском штабе недавно заявили, что новые незапятнанные люди потеряли свою актуальность и пора возвращаться к "крепким хозяйственникам”. Плюс к этому я обнаружил "квоты нардепов” в списках СН и остальное все то, что мы так "любим”, - поделился Виктор Евпак.

Далее будущий кандидат сказал, что по его мнению успех – "это подбор профессиональных и незапятнанных людей, а не квотирование". Поэтому Евпак решил приостановить переговоры с "Слугой народа".

Наконец Виктор Евпак добавил, что отказ от сотрудничества со "Слугами" не означает отказ от участия в местных выборах и призвал всех желающих присоединяться к его команде.

Как известно, ранее в "Слуге народа" сообщали, что ведут переговоры с Виктором Євпаком и нардепом-шоуменом Александром Скичко относительно баллотирования в мэры Черкасс от пропрезидентской партии.

Важная информация относительно будущих выборов в Черкасского городского совета и моего участия в них. Друзья, как вы знаете, последние... Опубликовано Виктором Євпаком Понедельник, 6 июля 2020 г.

Справка:

Виктор Евпак родился 7 июня 1985 года в Черкассах.

Закончил Первую городскую гимназию города Черкассы.

В 2006 году завершил с отличием обучение в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана по специальности "Право".

После завершения выиграл грант и поехал на обучение в центрально-европейском университете, где выучился на юриста. В Будапеште работал над докторской диссертацией, однако вернулся в Украину.

В Киеве зарабатывал деньги переводом. Во время Оранжевой революции сделал сайт и вел блог, где освещал события с Майдана. После революции уехал в США на три месяца. Вернувшись в Украину, начал работать в американской компании удаленно.

С 2009 года Евпак возглавляет компанию eKreative. По состоянию на август 2019 года компания является одной из крупнейших ИТ-фирм Черкасс, в которой работают более 150 человек. eKreative специализируется на разработке приложений, сайтов и онлайн-систем. Самые известные стартапы компании – Kidslox, FoodHacker, MapaMagic.

В 2015 году Виктор Евпак возглавил общественное объединение "Новые люди", которое финансирует проекты, направленные на развитие города, а также проводит собственные мероприятия, объединяющие людей с новым видением развития Черкасс.

В 2017 году Виктор Евпак стал соучредителем ГО Cherkasy IT Cluster, цель которой является развитие ИТ сферы в Черкассах, а в 2018 году стал участником проекта "Новые лидеры" и вошел со своим проектом ЯВЛЯЕТСЯ-ФОТ в топ-100.

IT-компания Виктора Євпака отдает всю прибыль на благотворительность. Фирма работает по британской модели CIC (Community interest company), то есть, выплачивается зарплата, а все, что остается после этого, идет на различные проекты. Так в 2014 году компания обеспечивала пищей всех ВПО в Черкассах.

Во время выборов Президента Украины 2019 года координировал инициативу "Честные выборы", которая объединяла около сотни волонтеров-наблюдателей.

В 2019 баллотировался в народные депутаты Украины по одномандатному округу № 194 от партии "Голос". По результатам голосования занял второе место, набрав 11,2 % голосов.

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