Назван претендент на должность председателя Черкасской ОГА

Он должен заменить действующего главу области Романа Боднара

Он должен заменить действующего главу области Романа Боднара

Фото: из открытых источников

На Черкасчине планируют сменить главу Областной государственной администрации - слухи об этом ходили областью давно, а 25 августа на сайте НАПК появилась декларация кандидата на эту должность.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАПК.

Так, на должность председателя Черкасской ОГА претендует Сергей Сергейчук.

Согласно биографии кандидата, до этого времени он занимал руководящие должности в Центральном аппарате Службы безопасности Украины, а также занимался киберзащитой - с 2019 года работал заместителем начальника Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Отмечается, что претендент на должность имеет и политический опыт работы - в 2006 году был избран депутатом Днепровского районного совета Киева, а с июня 2020 г. стал советником министра по делам ветеранов.

На посту председателя Черкасской ОГА он должен заменить Романа Боднара, который был назначен на эту должность в ноябре прошлого года.

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