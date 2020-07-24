"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра

Последние несколько месяцев Черкассы постоянно находятся в центре внимания национальных СМИ. Сначала прессу интересовало противостояние мэра города Анатолия Бондаренко и президента Зеленского из-за ослабления карантина. А как только интерес стал ослабевать, журналистам подкинули новую тему – исчезновение и предполагаемое убийство заместителя главы города Юрия Ботнара

Последние несколько месяцев Черкассы постоянно находятся в центре внимания национальных СМИ. Сначала прессу интересовало противостояние мэра города Анатолия Бондаренко и президента Зеленского из-за ослабления карантина. А как только интерес стал ослабевать, журналистам подкинули новую тему – исчезновение и предполагаемое убийство заместителя главы города Юрия Ботнара

Корреспондент RegioNews разбирался в перипетиях запутанной истории и в том, кто и за что мог заказать лидера областной ячейки ВО "Свобода" Юрия Ботнара.

Что произошло?

Facebook страница городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко давно превратилась в блог муниципального хозяйственника. Львиную часть контента здесь составляют разнообразные стримы с локаций, на которых осуществляют те или иные ремонтные работы. К счастью, бюджет областного центра позволяет обеспечить должное количество объектов для соответствующих включений. Вместе с тем 16 июля Анатолий Васильевич разместил в Facebook несколько неожиданное сообщение - пропал его заместитель Юрий Ботнар. Со слов Бондаренко, тот якобы днем раньше вышел на какую-то встречу и не вернулся. Городской голова просил всех неравнодушных, кто владел информацией о месте пребывания Ботнара, сообщить об этом или ему, или местным правоохранителям. Сам факт исчезновения Бондаренко назвал "досадным инцидентом”.

Манера поста не давала понять, насколько все серьезно. Впрочем, очень скоро местная прокуратура и областное управление Национальной полиции сообщили об открытии уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса, а именно - "умышленное убийство”. Параллельно с этим социальные сети пополнялись разнообразными остроумными и не всегда корректными комментариями относительно судьбы Ботнара, тем самым демонстрируя отношение горожан к персоне пропавшего чиновника.

Кто такой Ботнар?

Юрий Ботнар является представителем партии ВО "Свобода”, лидером ее областной ячейки, а также избранным от этой партии депутатом областного совета. Должность заместителя городского головы он получил в феврале 2018 года в результате переформатирования большинства в Черкасской городской раде. Следует отметить, что вместе с должностью Ботнара "свободовцы” получили сразу 5 из 11 мест в исполнительном комитете города Черкассы. А еще - полный контроль над двумя департаментами – образования и социальной политики, а также ряда коммунальных предприятий, куда на те или иные должности были трудоустроены обладатели "свободовских” партийных билетов, а также приближенные к ним люди. Кроме того, секретарем городского совета стал на то время еще член "Свободы” Ярослав Нищик.

Эта команда - в основном молодых и малоопытных теперь уже чиновников во главе с Ботнаром систематически попадала в различные скандальные ситуации, связанные преимущественно с реализацией собственных амбиций и интересов. Все это подогревалось резкой манерой коммуникации политиков как в реальной жизни, так и в виртуальном пространстве. Очевидно, соответствующая риторика доминировала и во время непубличных разговоров и бесед в кулуарах городской власти. Как следствие, антирейтинг этой политической силы вырос в разы, в то время как уровень политической поддержки обвалился до уровня того, что даже теоретически не позволяет претендовать на обновление собственных мандатов во время предстоящих местных выборов.

Екс-секретер городского совета Ярослав Нищик и бывший член ВО "Свободы”, который после длительного конфликта с Ботнаром был вынужден покинул ряды партии. В день исчезновения своего бывшего однопартийца на своей странице в Facebook написал: "Юрий (Ботнар - ред.) за все время пребывания на посту заместителя городского головы не сделал ни одного поступка не вел ни одного дела, за которое похищают, или, не дай Бог, что-то больше. Он предпочитал, чтобы все стремные вопросы за него решал кто-то другой. Максимум претензий, который мог быть к нему за его поступки на посту - ограничились бы пощечиной.”

Впрочем, дальнейшие события того дня заставили Нищика несколько откорректировать свое сообщение, отметив, что он был неправ. Вечером 16 июля Государственное бюро расследований сообщили о том, что Юрий Ботнар стал объектом заказного убийства. И благодаря удачным действиям правоохранителей, чиновник не пострадал. Следователям сразу же удалось задержать и предполагаемого заказчика преступления - одного из депутатов местного совета. Мотивы - личная неприязнь и перераспределение сфер влияния.

Кто такой Шадловський и почему он "заказал" Ботнара?

Задержанным депутатом оказался Максим Шадловський, который избирался в городской совет по списку Партии вольных демократов, но летом 2017 года был исключен из ее рядов за смену политических взглядов. Вместе с частью других депутатов Партии свободных демократов Шадловський попал в сферу политического влияния известного в городе политика и бизнесмена Михаила Бинусова. Впрочем последний был расстрелян в собственном гаражном кооперативе до сих пор неустановленным киллером. Чтобы уберечь Шадловського в собственной политической обойме, городской голова Анатолий Бондаренко назначил депутата заместителем руководителя департамента образования и гуманитарной политики. Карьера Шадловського на этом посту ознаменовалась подозрением в совершении уголовного преступления, а именно подделке документов, связанных с закупкой оборудования для одной из спортивных школ города. Депутат и до сих пор официально находится в статусе подозреваемого по этому делу, которое тянется уже больше двух лет и сейчас слушается одним из местных судов.

В 2018 году Шадловський фактически лишился руководящей должности в департаменте образования, куратором которой стал Юрий Ботнар. Кроме этого, депутат почти год провел на больничном в связи с тяжелой болезнью. Впоследствии его вообще перевели на должность старшего специалиста, для чего даже были внесены изменения в структуру департамента. Реальное политическое влияние Шадловського свелось к нулю. Его ценность как депутата уже не играла особой роли.

Впрочем, 20-го июля на пресс-конференции Юрий Ботнар рассказал, что Шадловський вместе с еще одним депутатом городского совета Алексеем Романовым и заместителем городского головы Людмилой Бордунос якобы были политической крышей для предприятия "Новое качество”. Эта фирма в Черкассах является фактическим монополистом в обслуживании многоквартирных домов города, а также занимается вывозом негабаритного мусора. Соответствующий статус предприятие получило благодаря проведенному конкурсу, результаты которого утвердил исполнительный комитет, в который, напомним, входят сразу 5 представителей политической силы ВО "Свобода" и сам Ботнар. Однако нарастающая резкая критика действий компании-управителя, а также недовольство населения установленным тарифам заставили городскую власть уже в 2020 задуматься о разрыве соглашения с компанией. Именно эти действия, по мнению Ботнара, могли служить причиной "заказа” его убийства.

Здесь сразу стоит отметить, что заключив соглашения с "Новым качеством”, чиновники не имеют возможности его разорвать в одностороннем порядке. Этот факт хорошо известен как каждому юристу, так и самим чиновникам, которые пытаются притормозить рост социального напряжения накануне местных выборов.

Наличие каких-либо мотивов для "заказа” Ботнара оперативно отверг и руководитель "Нового качества” Андрей Бортник. Он также рассказал о юридической ничтожности любых нынешних действий местной власти, направленных на расторжений договоров с его компанией.

Теоретически, отделяя объективные факты от политических заявлений и эмоций, стоит отметить, что основания и мотивы для совершения преступления со стороны Шадловського могли быть. Однако их вряд ли можно связывать с деятельностью каких-либо коммерческих структур. Модель поведения Юрия Ботнара и его политической команды нивелирует даже потенциальную угрозу для любого серьезного бизнеса в городе, связанного со средствами местного бюджета. Не говоря уже о преступном мир, причастность которого к заказу собственного убийства также озвучил чиновник. Правда сложно представить ситуацию, когда опытные и организованные криминальные элементы для реализации своих преступных намерений привлекают старшего специалиста департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета, пусть и с депутатским мандатом. Детали должно установить следствие. Сейчас Шадловському избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Вчера вечером за депутата внесли 630 тысяч гривен залога и он вышел на свободу. А что дальше? На этот вопрос ответит следствие.