На заступника мера Черкас Ботнаря написали вже другу заяву до поліції

Цього разу заяву написала інша заступниця Анатолія Бондаренка – Людмила Бордунос

Цього разу заяву написала інша заступниця Анатолія Бондаренка – Людмила Бордунос

Фото: Facebook

Про це пише Regionews з посиланням на сторінку Людмили Бордунос у Facebook.

За словами Бордунос, вона зареєструвала заяву про вчинення Ботнаром кримінального правопорушення, яке кваліфікується за ст. 383 ККУ – неправдиве повідомлення про злочин.

Стаття 68 Конституції України нам говорить, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Вчора цю норму Основного Закону порушив заступник міського голови Юрій Ботнар, під час "гучної” заяви про "замовників” замаху на його вбивство, де пролунало і моє прізвище. Юрій заявив, що зазначив це під протокол слідству, отож доніс цю маячню до правоохоронців, чим вчинив злочин”, – зазначила Бордунос.

Стаття 68 Конституції України нам говорить, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів... Опубліковано Lyudmila Bordunos Вівторок, 21 липня 2020 р.

Нагадаємо, 20 липня заступник міського голови Юрій Ботнар заявив, що не мав конфліктів із депутатом міськради Максимом Шадловським, якого підозрюють у замаху на вбивство політика. Натомість у причетності до злочину він підозрює інший "симбіоз”, до якого, за його словами, входить і Бордунос.

Учора ж керівник компанії "Нова якість" подав заяву про неправдиве повідомлення про злочин на заступника мера Юрія Ботнаря.