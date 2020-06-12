Депутаты черкасского облсовета предложили ввести в Смеле прямое президентское правление

Катализатором обострения ситуации в Смеле стали протесты медиков

Катализатором обострения ситуации в Смеле стали протесты медиков

Фото: Прочерк

Депутаты Черкасского облсовета обратились к СБУ и предложили ввести в Смеле прямое президентское правление через противостояние городского головы, секретаря и депутатского корпуса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Прочерк".

Из-за протестов медиков Смелы, которые ходят на работу и не получают зарплату депутаты смелянского городского совета собирались на сессию уже два раза, но так ничего и не решили. Поэтому сегодня, 12 июня, медики Смели приехали на сессию Черкасского облсовета.

Об этом на сессии Черкасского облсовета сообщил председатель Федерации профсоюзов Черкасской области Петр Шевченко.

Мы встречались в пятницу с городским головой, коллективами. Должна была быть вчера сессия, которая бы решила проблему. К сожалению, вчера сессия не состоялась ввиду отсутствия кворума, – сказал Петр Шевченко.

Депутат облсовета Алексей Давыденко сказал, что подал информацию местному органу СБУ с просьбой вмешаться в ситуацию в Смеле, потому что "Смела показала, что не каждая кухарка может управлять".

Депутат Иван Далибожак призвал ввести в Смеле прямое президентское правление до местных выборов осенью 2020 года.

Председатель Черкасской ОГА Роман Боднар сказал, что увидел в письме от смеляны признаки того, что зарплата не выплачивается медикам умышленно, а потому вчера вечером провел срочное совещание с правоохранителями относительно Смелы.

Напомним, вчера, 11 июня, на сессию Смелянского городского совета пришли работники медицинских учреждений города. Они требовали выплаты заработной платы за последние месяцы.