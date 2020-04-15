В Умани на карантин закрыли Могилу цадика Нахмана

После смерти от коронавируса паломника из США, местная власть решила закрыть мемориальный комплекс "Могила цадика Нахмана"

Фото: рисковый турист

После смерти от коронавируса паломника из США, местная власть решила закрыть мемориальный комплекс "Могила цадика Нахмана"

Об этом сообщает "Голос Украины", пишет RegioNews.

После трагического случая с раввином, гражданином США, который приехал в Умань как паломник и умер от коронавируса, на карантин закрыт мемориальный комплекс "Могила цадика Нахмана".

Решением Уманского городского совета въезд и выезд из города на четырех блокпостах контролируется правоохранителями, спасателями ГСЧС и медработниками.

Как сообщила секретарь Уманского городского совета Людмила Кирилюк, жена умершего хасида и шестеро его детей находятся сейчас в Умани на самоизоляции, двое из семьи получают амбулаторное лечение.

В целом в Умани зарегистрировано 9 больных COVID-19. Пятеро из них находятся под наблюдением семейных врачей и лечатся дома.

15 апреля в Черкасской области зафиксировано 105 больных на коронавирус. В городской инфекционной больнице находятся 16 пациентов. В области зарегистрирован один летальный случай от СOVID-19.

Общееколичество заболевших коронавирусом возросло до 3764, за сутки обнаружили 392 новых случая

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