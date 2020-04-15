09:28  15 апреля
Количество больных коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая
13:38  15 апреля
ГБР отказало журналистам в доступе к информации о допросе Ермака
14:12  15 апреля
Глава Винницкой ОГА Скальский считает массовое заражение врачей "их собственной неосмотрительностью"
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2020, 11:22 15

В Умани на карантин закрыли Могилу цадика Нахмана

Читайте також
українською мовою
15 апреля 2020, 11:22 15
Читайте також українською мовою
После смерти от коронавируса паломника из США, местная власть решила закрыть мемориальный комплекс "Могила цадика Нахмана"
Фото: рисковый турист
После смерти от коронавируса паломника из США, местная власть решила закрыть мемориальный комплекс "Могила цадика Нахмана"

Об этом сообщает "Голос Украины", пишет RegioNews.

После трагического случая с раввином, гражданином США, который приехал в Умань как паломник и умер от коронавируса, на карантин закрыт мемориальный комплекс "Могила цадика Нахмана".

Решением Уманского городского совета въезд и выезд из города на четырех блокпостах контролируется правоохранителями, спасателями ГСЧС и медработниками.

Как сообщила секретарь Уманского городского совета Людмила Кирилюк, жена умершего хасида и шестеро его детей находятся сейчас в Умани на самоизоляции, двое из семьи получают амбулаторное лечение.

В целом в Умани зарегистрировано 9 больных COVID-19. Пятеро из них находятся под наблюдением семейных врачей и лечатся дома.

15 апреля в Черкасской области зафиксировано 105 больных на коронавирус. В городской инфекционной больнице находятся 16 пациентов. В области зарегистрирован один летальный случай от СOVID-19.

Общееколичество заболевших коронавирусом возросло до 3764, за сутки обнаружили 392 новых случая

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


Черкасская область коронавирус карантин Умань больные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 апреля 2020, 10:42
Коронавирусом заболел 53-летний одесский врач
15 апреля 2020, 10:37
Прикарпатье: 356 инфицированных, от COVID-19 умер сельский голова
15 апреля 2020, 10:36
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 апреля 2020, 10:42
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Кабмин изменил карантинные ограничения
08 апреля 2020, 21:38
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Последние Популярные
Геннадий Москаль
Валерий Пекар
Александр Пермяков
Все блоги »
В Днепре отец с сыном на медицинских тендерах "распилили" 4 миллиона
15 апреля 2020, 12:00
Как коронакризис изменил рынок недвижимости в Киеве, Одессе, Львове и Харькове
14 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »