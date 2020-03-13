В Харьковской области раскрыли миллионные хищения в "Укрбургазе"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, в конце 2018 года государственное предприятие заключило с местной коммерческой структурой договор на взятие в аренду строительной техники.
Общая сумма контракта составила 19 миллионов гривен, часть из которых похитили участники сделки.
По предварительной информации, директор фирмы-арендодателя систематически вносил ложные сведения в финансовую документацию: в актах выполненных работ были отражены значительно завышенные данные. Таким образом разницу между реальными расходами и данными внесенными в счета государственного предприятия злоумышленники незаконно перевели в наличные и присвоили.
В результате противоправных действий государственному предприятию был нанесен ущерб на почти 7,5 миллиона гривен.
В рамках уголовного производства директору коммерческой структуры объявлено о подозрении. Устанавливают факты причастности должностных лиц государственного предприятия к выявленным злоупотреблениям.
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