В Харьковской области раскрыли миллионные хищения в "Укрбургазе"

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабное присвоение средств государственного предприятия "Укрбургаз"

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На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабное присвоение средств государственного предприятия "Укрбургаз"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в конце 2018 года государственное предприятие заключило с местной коммерческой структурой договор на взятие в аренду строительной техники.

Общая сумма контракта составила 19 миллионов гривен, часть из которых похитили участники сделки.

По предварительной информации, директор фирмы-арендодателя систематически вносил ложные сведения в финансовую документацию: в актах выполненных работ были отражены значительно завышенные данные. Таким образом разницу между реальными расходами и данными внесенными в счета государственного предприятия злоумышленники незаконно перевели в наличные и присвоили.

В результате противоправных действий государственному предприятию был нанесен ущерб на почти 7,5 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства директору коммерческой структуры объявлено о подозрении. Устанавливают факты причастности должностных лиц государственного предприятия к выявленным злоупотреблениям.