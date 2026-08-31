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31 серпня 2026, 23:20

На Буковині псевдо-правоохоронець та "покупець" вкрали в людей тисячі доларів

31 серпня 2026, 23:20
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Фото: Національна поліція
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У Чернівецькій областях правоохоронці розслідують справи щодо шахрайства. Місцевих жителів ошукали псевдо-продавці в інтернет-магазинах

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

80-річна жителька звернулась до поліції. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником правоохоронних органів. Він переконав жінку, що вона повинна передати йому гроші нібито для перевірки. В результаті пенсіонерка віддала шахраю 2 5150 доларів та 2 060 євро.

72-річний житель отримав дзвінок від невідомого, котрий представився нібито працівником банку. Аферист переконав пенсіонера, що нібито потрібно захистити картку від несанкціонованих дій. В результаті у пенсіонера вкрали понад 72 тисячі гривень.

38-річний житель селища Глибока розповів, що під приводом купівлі товару в інтернеті його ошукав недобросовісний покупець. Незнайомець надіслав чоловіку фішингове посилання для нібито успішного перерахунку коштів, перейшовши за яким чоловік ввів конфіденційну банківську інформацію та отримав сповіщення про перерахування з його картки на невідомий рахунок 36 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.

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