На Буковині псевдо-правоохоронець та "покупець" вкрали в людей тисячі доларів

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

80-річна жителька звернулась до поліції. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником правоохоронних органів. Він переконав жінку, що вона повинна передати йому гроші нібито для перевірки. В результаті пенсіонерка віддала шахраю 2 5150 доларів та 2 060 євро.

72-річний житель отримав дзвінок від невідомого, котрий представився нібито працівником банку. Аферист переконав пенсіонера, що нібито потрібно захистити картку від несанкціонованих дій. В результаті у пенсіонера вкрали понад 72 тисячі гривень.

38-річний житель селища Глибока розповів, що під приводом купівлі товару в інтернеті його ошукав недобросовісний покупець. Незнайомець надіслав чоловіку фішингове посилання для нібито успішного перерахунку коштів, перейшовши за яким чоловік ввів конфіденційну банківську інформацію та отримав сповіщення про перерахування з його картки на невідомий рахунок 36 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.