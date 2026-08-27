В Киеве глава районного Красного Креста продавал бронирование за 20 тысяч

Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации. Среди организаторов оказался председатель одной из районных организаций Общества Красного Креста Украины

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews .

За 20 тысяч долларов злоумышленники обещали военнообязанному трудоустройству на критически важное предприятие, бронирование от мобилизации. Таким образом, мужчина мог бы получить основания для командировок за границу.

В результате в соответствующий реестр были внесены сведения о предоставлении мужу отсрочки в связи с его бронированием как работник этого предприятия.

Правоохранители задержали организаторов схемы. Во время обысков нашли 8 000$ и 1 750€ наличными, у ее сообщника 60 000$. Кроме того, изъяли два автомобиля – Hyundai Elantra и Mercedes-Benz GLE-Class.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.