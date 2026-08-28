В Днепре "кавалер" провожал женщину и ограбил ее

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В Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре знакомство с флиртом превратилось в ограбление. Как выяснили правоохранители, мужчина познакомился с женщиной на улице. Потом он провожал ее домой, но на лестничной площадке сорвал с ее шеи украшения и скрылся.

Это произошло на улице Дебальцевской. 36-летний мужчина уже задержан. Оказалось, у него уже были проблемы с законом. Теперь он получил подозрение.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.