На Буковині внаслідок ДТП померла 11-річна дитина: судитимуть батька

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У Чернівецькій області отримав підозру чоловік, який у п'яному вигляді спричинив ДТП. Внаслідок ДТП померла дитина

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Аварія сталася 7 липня у селі Мамаївці Чернівецької області. Зіткнулися два легкові автомобілі. Перевірка показала, що водій Citroën був п'яний.

У салоні його авто була 22-річна жінка та їхня 11-місячна донька. Внаслідок ДТП вони отримали травми, дитина була в дуже важкому стані. На жаль, наступного дня дівчинка померла.

Тепер чоловік отримав підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 21-річному водію BMW, який влаштував масштабну аварію у Подільському районі Києва, повідомили про підозру. У нього немає водійського посвідчення, надавати будь-які свідчення він відмовився. Внаслідок ДТП загинула 51-річна водійка одного з авто, постраждала пасажирка BMW.