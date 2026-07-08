На Буковині внаслідок ДТП померла 11-річна дитина: судитимуть батька
У Чернівецькій області отримав підозру чоловік, який у п'яному вигляді спричинив ДТП. Внаслідок ДТП померла дитина
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Аварія сталася 7 липня у селі Мамаївці Чернівецької області. Зіткнулися два легкові автомобілі. Перевірка показала, що водій Citroën був п'яний.
У салоні його авто була 22-річна жінка та їхня 11-місячна донька. Внаслідок ДТП вони отримали травми, дитина була в дуже важкому стані. На жаль, наступного дня дівчинка померла.
Тепер чоловік отримав підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 21-річному водію BMW, який влаштував масштабну аварію у Подільському районі Києва, повідомили про підозру. У нього немає водійського посвідчення, надавати будь-які свідчення він відмовився. Внаслідок ДТП загинула 51-річна водійка одного з авто, постраждала пасажирка BMW.