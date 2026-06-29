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29 июня 2026, 16:40

Наркотиков на 5 миллионов: на Буковине разоблачили масштабный канал запрещенных веществ

29 июня 2026, 16:40
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Фото: Национальная полиция
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В Черновицкой области правоохранители разоблачили масштабный канал наркотиков. Продавали запрещенные вещества через Telegram

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Организатором оказался 22-летний житель Хотинского района. Для приобретения товара клиенты связывались с оператором специально созданного Telegram-канала и получали инструкции. Наркотики отправляли клиентам по почте с оформлением на вымышленное лицо. В частности, организатор делал закладку и посылал координаты местоположения хранения и фотографию клиентам.

"Во время санкционированных обысков у фигуранта изъяли Alpha-PVP, амфетамин и каннабис общим весом около 9,5 килограмма. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 5,7 млн гривен", - рассказали правоохранители.

Напомним, ранее правоохранители задержали 13 участников межрегиональной организованной преступной группы, которая занималась сбытом кокаина в Киеве, Киевщине и Днепропетровщине. Во время обысков изъяли более 600 доз кокаина ориентировочной стоимостью около 2,5 млн. грн.

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