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29 червня 2026, 16:40

Наркотиків на 5 мільйонів: на Буковині викрили масштабний канал заборонених речовин

29 червня 2026, 16:40
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Фото: Національна поліція
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У Чернівецькій області правоохоронці викрили масштабний канал наркотиків. Продавали заборонені речовини через Telegram

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Організатором виявився 22-річний житель Хотинського району. Для придбання "товару" клієнти зв'язувались з оператором спеціально створеного Telegram-каналу та отримували інструкції. Наркотики відправляли клієнтам поштою з оформленням на вигадану особу. Зокрема, організатор робив закладку й надсилав координати місця розташування схову та фотографію клієнтам.

"Під час санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили Alpha-PVP, амфетамін та канабіс загальною вагою близько 9,5 кілограма. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 5,7 млн гривень", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, ранігше правоохоронці затримали 13 учасників міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалася збутом кокаїну в Києві, на Київщині та Дніпропетровщині. Під час обшуків вилучили понад 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн.

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