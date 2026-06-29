Наркотиків на 5 мільйонів: на Буковині викрили масштабний канал заборонених речовин

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Організатором виявився 22-річний житель Хотинського району. Для придбання "товару" клієнти зв'язувались з оператором спеціально створеного Telegram-каналу та отримували інструкції. Наркотики відправляли клієнтам поштою з оформленням на вигадану особу. Зокрема, організатор робив закладку й надсилав координати місця розташування схову та фотографію клієнтам.

"Під час санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили Alpha-PVP, амфетамін та канабіс загальною вагою близько 9,5 кілограма. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 5,7 млн гривень", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, ранігше правоохоронці затримали 13 учасників міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалася збутом кокаїну в Києві, на Київщині та Дніпропетровщині. Під час обшуків вилучили понад 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн.