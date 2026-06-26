На Буковине отца и троих детей, которых искали сутки, нашли мертвыми

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Недавно люди скрылись на реке Днестр. Поисковая операция длилась около суток

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

На даль, во время проведения поисковой операции спасатели обнаружили в водоеме тела 7-летнего мальчика и его 49-летнего отца. Они исчезли вблизи села Репужинцы Черновицкого района.

В тот же день обнаружили тело 16-летнего парня. Он скрылся после того, как прыгнул с высоты в воду. Также вечером, 26 июня, в русле реки был найден 8-летний мальчик.

"Полиция Буковины призывает граждан строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов, не оставлять детей без присмотра и купаться только в специально определенных и оборудованных местах", - говорят правоохранители.

Напомним, местный житель вместе с детьми приехал на отдых в водоем. Во время купания двое мальчиков начали тонуть. Спасая детей, отец бросился в воду, однако все трое скрылись.