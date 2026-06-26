На Буковині батька та трьох дітей, яких шукали добу, знайшли мертвими

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Нещодавно люди зникли на річці Дністер. Пошукова операція тривала близько доби

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

На даль, під час проведення пошукової операції рятувальники знайшли у водоймі тіла 7-річного хлопчика та його 49-річного батька. Вони зникли поблизу села Репужинці Чернівецького району.

Того ж дня знайшли тіло 16-річного хлопця. Він зник після того, коли стрибнув із висоти у воду. Також увечері, 26 червня, у руслі річки знайшли 8-річного хлопчика.

"Поліція Буковини закликає громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм, не залишати дітей без нагляду та купатися лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, місцевий житель разом із дітьми приїхав на відпочинок до водойми. Під час купання двоє хлопчиків почали тонути. Рятуючи дітей, батько кинувся у воду, однак усі троє зникли.