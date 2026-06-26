На Буковині батька та трьох дітей, яких шукали добу, знайшли мертвими
Нещодавно люди зникли на річці Дністер. Пошукова операція тривала близько доби
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
На даль, під час проведення пошукової операції рятувальники знайшли у водоймі тіла 7-річного хлопчика та його 49-річного батька. Вони зникли поблизу села Репужинці Чернівецького району.
Того ж дня знайшли тіло 16-річного хлопця. Він зник після того, коли стрибнув із висоти у воду. Також увечері, 26 червня, у руслі річки знайшли 8-річного хлопчика.
"Поліція Буковини закликає громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм, не залишати дітей без нагляду та купатися лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, місцевий житель разом із дітьми приїхав на відпочинок до водойми. Під час купання двоє хлопчиків почали тонути. Рятуючи дітей, батько кинувся у воду, однак усі троє зникли.