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26 июня 2026, 12:30

На Буковине мужчина организовал "путешествие" для уклониста за 10 тысяч долларов

26 июня 2026, 12:30
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Фото: Национальная полиция
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На Буковине разоблачили 38-летнего мужчину. Он помогал гражданину призывного возраста незаконно покинуть территорию Украины

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

38-летний житель Черновцов наладил "бизнес" с незаконным пересечением границы. Он за 10 тысяч долларов обещал жителю Чернигова помочь уехать за границу.

На своем авто организатор отвез в пограничную деревню своего клиента. Затем он провел ему инструктаж о дальнейшем порядке действий, предоставив карту маршрута движения, по которой он должен был пешком добраться до определенного места, затем преодолеть инженерное ограждение. Однако их задержали пограничники.

"За совершенное фигуранту грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области двое братьев из Харькова пытались бежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.

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