На Буковині чоловік організував "подорож" для ухилянта за 10 тисяч доларів

Фото: Національна поліція

На Буковині викрили 38-річного чоловіка. Він допомагав громадянину призовного віку незаконно покинути територію України

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

38-річний житель Чернівців налагодив "бізнес" з незаконним перетином кордону. Він за 10 тисяч доларів обіцяв жителю Чернігова допомогти виїхати за кордон.

На своєму авто організатор відвіз до прикордонного села свого клієнта. Потім він провів йому інструктаж щодо подальшого порядку дій, надавши карту маршруту руху, за якою він мав пішки дістатися визначеного місця, відтак подолати інженерне огородження. Проте їх затримали прикордонники.

"За скоєне фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.