11:28  26 червня
На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
10:07  26 червня
На кордоні на Буковині викрили чоловіка з підробленими документами на дітей
09:22  26 червня
На Рівненщині зіткнулися вантажівка та авто поліції: троє постраждалих
UA | RU
UA | RU
26 червня 2026, 12:30

На Буковині чоловік організував "подорож" для ухилянта за 10 тисяч доларів

26 червня 2026, 12:30
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Буковині викрили 38-річного чоловіка. Він допомагав громадянину призовного віку незаконно покинути територію України

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

38-річний житель Чернівців налагодив "бізнес" з незаконним перетином кордону. Він за 10 тисяч доларів обіцяв жителю Чернігова допомогти виїхати за кордон.

На своєму авто організатор відвіз до прикордонного села свого клієнта. Потім він провів йому інструктаж щодо подальшого порядку дій, надавши карту маршруту руху, за якою він мав пішки дістатися визначеного місця, відтак подолати інженерне огородження. Проте їх затримали прикордонники.

"За скоєне фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники Чернівецька область ухилення від мобілізації перетин кордону
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
Росіяни атакували FPV-дроном евакуаційний екіпаж "Білий янгол" на Сумщині
26 червня 2026, 12:48
Вибухи у Запоріжжі: шестеро поранених, виникла масштабна пожежа
26 червня 2026, 12:33
40-денна операція СБУ проти РФ: що може стояти за планом
26 червня 2026, 12:06
Єврокомісія пропонує нові правила для українських біженців: що зміниться для чоловіків
26 червня 2026, 11:55
"На днях": Буданов анонсував новий обмін полоненими
26 червня 2026, 11:46
На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
26 червня 2026, 11:28
На Харківщині сапери знищили бойову частину російської "Молнії"
26 червня 2026, 11:27
На Одещині легковик вилетів в кювет і перекинувся: пʼятеро постраждалих, серед них – діти
26 червня 2026, 11:15
Розстріл авто Sky News біля КСП "Скелі": деталі інциденту
26 червня 2026, 10:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »