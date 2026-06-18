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18 июня 2026, 22:15

На Буковине мужчина продал уклонисту "поездку" за 12 тысяч долларов

18 июня 2026, 22:15
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Фото: Национальная полиция
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В Черновицкой области разоблачили мужчину, который организовал схему незаконного пересечения границы. Теперь ему может угрожать заключение

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

46-летний мужчина помогал военнообязанному выехать в Молдову вне официальных пунктов пропуска. Свои "услуги" он оценил в 12 тысяч долларов. Однако организовать замысел не удалось: они были задержаны на границе вблизи линии разграничения.

"Сейчас следователи полиции при процессуальном руководстве Днестровской окружной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении мужчины в суд. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны.

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