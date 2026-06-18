На Буковині чоловік продав ухилянту "поїздку" за 12 тисяч доларів

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У Чернівецькій області викрили чоловіка, який організував схему незаконного перетину кордону. Тепер йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

46-річний чоловік допомагав військовозобов'язаному виїхати до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. Свої "послуги" він оцінив у 12 тисяч доларів. Проте організувати задум не вдалось: їх затримали на кордоні поблизу лінії розмежування.

"Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Дністровської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно чоловіка до суду. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни.