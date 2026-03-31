31 марта 2026, 17:32

Жители Буковины за 10 тысяч евро переправляли мужчин в Румынию

фото: ГПСУ
В Черновицкой области пограничники разоблачили организованную преступную группировку, которая наладила масштабную схему незаконной переправки граждан через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным пограничников, группа жителей Буковины наладила схему незаконной переправки мужчин призывного возраста из Украины в Румынию за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч евро с каждого.

В период с ноября 2025 по март 2026 правоохранители зафиксировали 4 факта осуществления этой группой противоправной деятельности и задержали более 20 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

Организаторам противозаконной схемы объявлено о подозрениях. Им грозит заключение, в то время как их "клиентам" только штраф.

Напомним, в конце февраля на Буковине задержаны организаторы "трансфера" в Молдову. Стоила такая "услуга" в 15 тысяч долларов США.

Буковина граница ГПСУ побег за границу Черновицкая область
