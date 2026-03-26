На Буковине псевдобанкиры обчистили местные счета

На Буковине сразу несколько жителей стали жертвами мошенничества. В полиции предупреждают о схеме аферистов

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

В полицию обратился 23-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся работником службы безопасности одного из банков. Впоследствии под предлогом якобы закрытия кредитного лимита на карточном счете аферист украл почти 25 тысяч гривен.

Также 31-летний местный житель оказался жертвой аферистов. Неизвестный оформил кредит по его имени. Аферисты оформили кредит, а эти средства перечислили на свой счет.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Прикарпатье 55-летний мужчина стал жертвой аферистов. Это произошло, когда он искал подработку онлайн. Мужчина потерял 46 тыс. грн, сообщив мошенникам код из SMS при якобы трудоустройстве.