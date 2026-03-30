На Буковине свидетель Иеговы отказался от мобилизации после ВЛК: какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

В марте 2024 года в поселке Глубокий мужчина в помещении ТЦК отказался от мобилизации. При этом знал, что за это может быть уголовная ответственность. Суд признал его виновным в виде трех лет лишения свободы, однако увольнитель от отбывания наказания с испытанием сроком на один год. Среди обстоятельств учли отсутствие судимостей, положительная характеристика по месту жительства, а также религиозные убеждения обвиняемого (он Свидетель Иеговы).

Апелляционный суд пересмотрел дело. Подчеркнули, что суд первой инстанции не привел достаточных и убедительных мотивов, подтверждающих возможность исправления обвиняемого без реального отбывания наказания.

В результате мужчину приговорили к трем годам реального лишения свободы.

