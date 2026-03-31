31 березня 2026, 17:32

Жителі Буковини за 10 тисяч євро переправляли чоловіків до Румунії

фото: ДПСУ
У Чернівецькій області прикордонники викрили організоване злочинне угруповання, яке налагодило масштабну схему незаконного переправлення громадян через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними прикордонників, група жителів Буковини налагодила схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку з України до Румунії за грошову винагороду в розмірі 10 тисяч євро з кожного.

У період з листопада 2025 року по березень 2026 року правоохоронці зафіксували 4 факти здійснення цією групою протиправної діяльності та затримали понад 20 осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон.

Організаторам протизаконної схеми оголошено про підозри. Їм загрожує ув’язнення, тоді як їхнім "клієнтам" лише штраф.

Нагадаємо, наприкінці лютого на Буковині затримали організаторів "трансферу" до Молдови. Коштувала така "послуга" 15 тисяч доларів США.

31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
