Жителі Буковини за 10 тисяч євро переправляли чоловіків до Румунії

У Чернівецькій області прикордонники викрили організоване злочинне угруповання, яке налагодило масштабну схему незаконного переправлення громадян через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними прикордонників, група жителів Буковини налагодила схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку з України до Румунії за грошову винагороду в розмірі 10 тисяч євро з кожного.

У період з листопада 2025 року по березень 2026 року правоохоронці зафіксували 4 факти здійснення цією групою протиправної діяльності та затримали понад 20 осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон.

Організаторам протизаконної схеми оголошено про підозри. Їм загрожує ув’язнення, тоді як їхнім "клієнтам" лише штраф.

Нагадаємо, наприкінці лютого на Буковині затримали організаторів "трансферу" до Молдови. Коштувала така "послуга" 15 тисяч доларів США.