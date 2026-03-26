На Буковині псевдобанкіри обчистили рахунки місцевих

На Буковині одразу кілька жителів стали жертвами шахрайства. У поліції попереджають про схему аферистів

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

До поліції звернувся 23-річний місцевий житель. Він розповів, що йому зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки одного з банків. Згодом під приводом нібито закриття кредитного ліміту на картковому рахунку аферист вкрав майже 25 тисяч гривень.

Також 31-річний місцевий житель став жертвою аферистів. Невідомий оформив кредит на його ім'я. Аферисти оформив кредит, а ці кошти перерахував на свій рахунок.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.