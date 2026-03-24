24 марта 2026, 11:20

Кусачки для забора и маршруты через Тису: на Закарпатье разоблачили новые схемы побега за границу

Фото: полиция
В течение 19 марта правоохранители ликвидировали на Закарпатье три канала незаконного пересечения границы. По подозрению в организации схем задержали троих дельцов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Ужгороде возле вокзала задержали 38-летнего уроженца Донецкой области во время получения 10 тысяч долларов. За эти деньги он обещал перевезти "клиента" в Мукачево, поселить в гостиницу и проконсультировать по дальнейшей переправке. У мужчины изъяли автомобиль, телефон и наличные деньги.

Также в областном центре задержали 48-летнюю жительницу Запорожья после получения 8 тысяч долларов. Она помогала мужчине перейти границу вне пунктов пропуска. Предварительно установлено, что клиента заранее инструктировали подготовить кусачки и варежки, чтобы преодолеть заградительный забор. Правоохранители изъяли наличные, мобильный телефон и другие вещественные доказательства.

В селе Грушово задержали 34-летего жителя Тересвы, который планировал за 8 тысяч долларов переправить 28-летнего жителя Одессы через реку Тиса в Румынию. Полицейские изъяли микроавтобус Mercedes Sprinter, деньги и два мобильных телефона.

Всех троих фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрали меры пресечения.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают возможных подельников.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители разоблачили схему незаконного выезда за границу из-за фиктивного оформления отцовства.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
В Николаеве в ДТП пострадали два 15-летних подростка на мотоцикле
24 марта 2026, 12:18
Число раненых на Полтавщине возросло до 12: среди них 5-летний ребенок
24 марта 2026, 12:16
На Прикарпатье вернули 100 тел погибших военных – продолжается идентификация
24 марта 2026, 12:02
В Ровно задержали еще одного российского корректировщика
24 марта 2026, 11:56
В Житомирской области под колесами электропоезда погиб мужчина
24 марта 2026, 11:42
На Ровенщине разыскали водителя, которая сбила оленя и скрылась с места ДТП
24 марта 2026, 11:36
На Киевщине женщина из-за ревности воткнула нож мужчине в живот
24 марта 2026, 11:30
Из-за атак РФ шесть областей частично остались без света – Минэнерго
24 марта 2026, 11:05
Эксстрадиция из Польши: херсонец подозревается в изнасиловании и убийстве матери и ребенка
24 марта 2026, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Все публикации »
