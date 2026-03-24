Фото: полиция

В течение 19 марта правоохранители ликвидировали на Закарпатье три канала незаконного пересечения границы. По подозрению в организации схем задержали троих дельцов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Ужгороде возле вокзала задержали 38-летнего уроженца Донецкой области во время получения 10 тысяч долларов. За эти деньги он обещал перевезти "клиента" в Мукачево, поселить в гостиницу и проконсультировать по дальнейшей переправке. У мужчины изъяли автомобиль, телефон и наличные деньги.

Также в областном центре задержали 48-летнюю жительницу Запорожья после получения 8 тысяч долларов. Она помогала мужчине перейти границу вне пунктов пропуска. Предварительно установлено, что клиента заранее инструктировали подготовить кусачки и варежки, чтобы преодолеть заградительный забор. Правоохранители изъяли наличные, мобильный телефон и другие вещественные доказательства.

В селе Грушово задержали 34-летего жителя Тересвы, который планировал за 8 тысяч долларов переправить 28-летнего жителя Одессы через реку Тиса в Румынию. Полицейские изъяли микроавтобус Mercedes Sprinter, деньги и два мобильных телефона.

Всех троих фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрали меры пресечения.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают возможных подельников.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители разоблачили схему незаконного выезда за границу из-за фиктивного оформления отцовства.